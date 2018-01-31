HDP: Afrinliler Kurtuluş Savaşı'na katılmıştı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin için harekete geçen Mehmetçik, bölgede barış ve huzur ortamını sağlamak için adım adım ilerliyor.

HDP: HAREKAT DURSUN

TSK'nın düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na engel olmak isteyen örgütün siyasi kanadı HDP ise üst üste açıklamalar yapıyor.

Harekatın durmasını isteyen HDP adına son açıklama, Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım'dan geldi.

AFRİNLİLER KURTULUŞ SAVAŞI'NA KATILDI

Meclis Genel Kurulu'nda söz alan Ahmet Yıldırım, Afrin'de yaşayan Kürtlerin Kurtuluş Savaşı'nda cephelerde düşmana karşı savaştığını söyledi.

Yıldırım, "Kurtuluş Savaşı başladığında; Birinci İnönü, İkinci İnönü, Kütahya, Eskişehir, Sakarya Meydan Muharebeleri verildiğinde Afrin’in hala Osmanlı bakiyesi topraklar olduğunu ve Afrinli Kürtlerin gelip İnönü’de, Kütahya’da Sakarya’da savaştığı gerçeğini unutarak mı hareket edeceğiz biz?" ifadelelerini kullandı.

ARADAKİ FARK

Ancak HDP'li vekilin unuttuğu bir şey var... Bugün Amerika'nın gönderdiği silah ve mühimmatlarla bölgede kanlı saldırılar düzenleyen YPG'li teröristlerle, Kurtuluş Savaşı'na katılan Kürtler arasında büyük bir fark var.