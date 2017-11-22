taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.268
USD
3,9576
EURO
4,6491
ALTIN
162,89
PETR
62,5100

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

Terör operasyonunda gözaltına alınan HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K'nın da olduğu 2 kişi tutuklandı.

22.11.2017 - 00:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 8 Kasım'da Bahçelievler'de kimlik kontrolü yapılan A.Ç'nin yanındaki poşetlerde, örgüt elebaşısı ile ilgili pankartlar tespit edildi.

Şüpheli şahıs ifadesinde, suç unsuru içeren pankartların HDP Bahçelievler İlçe Başkanı M.K'nın talimatıyla hazırlandığını belirtti.

Bunun üzerine 17 Kasım'da düzenlenen operasyonda M.K. da gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi
Niğde'nin Altunhisar ilçesindeki iki belde de okullar tatil edilirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden bazı bölgeler için don uyarısı geldi
Kanada'dan Hulusi Akar açıklaması
Kanada merkezli Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar hakkında kullandıkları fotoğraftan dolayı özür diledi.
Hulusi Akar, Valeriy ve Bakıri ile görüştü
Suriye'deki güvenik sorunlarını görüşmek için Soçi'ye giden Genelkurmay Başkanı Akar, Rusya ve İran'ın Genelkurmay Başkanlarıyla görüştü.
Ayşenur Parıldak'ın cezası belli oldu
Terör örgütüne üye olmaktan yargılanan, kapatılan Zaman gazetesinin muhabiri Ayşenur Parıldak'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

Niğde'nin iki beldesi için kar tatili kararı geldi

5
İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

İnternette yaptıklarınız kayıt ediliyor

6
Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

Ağaçlara çarpan araç parçalandı: 5 yaralı

3
HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

HDP Bahçelievler İlçe Başkanı tutuklandı

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM