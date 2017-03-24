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HDP Bingöl il eş başkanları tutuklandı

HDP Bingöl il eş başkanları Mahmut Bozan ve Zerin Berdibek'in de aralarında bulunduğu 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

24.03.2017 - 09:29
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HDP Bingöl il eş başkanları tutuklandı

Geçtiğimiz 20 Mart'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan HDP Bingöl İl Eş Başkanları Mahmut Bozan ve Zerin Berdibek, KHK ile kapatılan Meya-Der Şube Başkanı Cengiz Turan ve Eğitim-Sen eski Başkanı Metin Kılıç olmak üzere 4 kişi, emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Savcılıkta ifadeleri alınan 4 kişi, tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevkedildi. Dün gece geç saatlere kadar süren ifadelerinin ardından tutuklanan 4 kişi, cezaevine gönderildi.







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