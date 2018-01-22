taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8394
EURO
4,7134
ALTIN
164,38
PETR
68,7200

HDP Bismil İlçe Başkanı terör propagandasından alındı

Mardin'de yaşayan bir kişi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde HDP İlçe Başkanı Refai Baran terör propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

İHA | 22.01.2018 - 01:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de terör örgütlerini vurmaya başlaması üzerine sosyal medyada terör propagandası başlatmaya çalışanlar için emniyet harekete geçti.

HDP Bismil İlçe Başkanı terör propagandasından alındı


İKİ PROPAGANDACI DA GÖZALTINA ALINDI

Edinilen bilgilere göre, Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı HDP Bismil İlçe Başkanı Refai Baran hakkında, TSK’nın, Suriye’nin Afrin bölgesinde, terör örgütleri PKK/PYD ve DEAŞ unsurlarına yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekatına" ilişkin açıklama yaptığı ve sosyal medya sayfalarında yaptığı paylaşımlarda terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle arama kararı çıkardı. Karar çerçevesinde Baran, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Baran, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Mardin’de de Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada çerçevesinde harekatla ilgili, sosyal medyada terör örgütü PKK lehine propaganda yaptığı ve gerçek dışı bilgi paylaştığı tespit edilen bir şahıs, adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

Fransa BMGK'yi Suriye için toplayacak

105
Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

Lavrov: ABD'nin eylemleri Türkiye'yi çıldırttı

0
Türk jetleri Hatay'a roket atan PYD mevzilerini vurdu

Türk jetleri Hatay'a roket atan PYD mevzilerini vurdu

26
Sivas'ta yaşayan Afgan ailede kavga, karısını öldürdü

Sivas'ta yaşayan Afgan ailede kavga, karısını öldürdü

12
Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüşecek

Başbakan Yıldırım Kılıçdaroğlu ile görüşecek

2
HDP Bismil İlçe Başkanı terör propagandasından alındı

HDP Bismil İlçe Başkanı terör propagandasından alındı

0
Karabük'te servis midibüsü eve girdi: 4 ölü

Karabük'te servis midibüsü eve girdi: 4 ölü

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM