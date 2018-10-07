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HDP büyükşehirlerde CHP'yi destekleyecek

Büyükşehilerde kazanma ihtimalinin olmadığının farkında olan Kandil'in partisi CHP'ye vermek istiyor.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 13:49..
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HDP büyükşehirlerde CHP'yi destekleyecek

Partilerin Mart 2019'daki yerel seçim hazırlığı başladı. Bu kapsamda MHP ile AK Parti'nin geçen seçimde olduğu gibi ittifak yapması gündemde. Bu doğrultuda partiler arası görüşmeler de başladı.

Diğer tarafta ise CHP-HDP ittifakı var. CHP'liler HDP ile ittifak konusunda belirgin açıklamalar yapmadılar. Kandil'in partisiyle ittifak yapma seçmende rahatsızlık yaratacağı için "Gönül ittifakımız var" açıklamalarıyla yetindiler.

HDP'NİN CHP GİRİŞİMİ

HDP ise doğrudan doğruya CHP ile ittifak yapmak için girişimlerde bulunuyor. Büyükşehirlerde çıkaracağı adayların kazanma ihtimalinin olmadığının farkında olan HDP, AK Parti ve MHP'ye karşı CHP'ye destek vermeyi planlıyor.

GÜÇLÜ ADAYI DESTEKLEYECEKLER

BBC Türkçe'nin haberine göre HDP, güçlü olmadığı illerde aday çıkarmama dahil birçok seçeneği ele alıyor. Doğu-Güneydoğu'da zaten CHP'nin güçlü olmadığını, aday çıkarsa da parti oyunun bölünmeyeceğini savunan parti kaynakları, özellikle İzmir ve İstanbul'da iki partinin "güçlü adayı destekleme" yönteminin izlenebileceğine işaret ediyorlar.

HDP büyükşehirlerde CHP'yi destekleyecek

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