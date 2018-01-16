taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.418
USD
3,7862
EURO
4,6282
ALTIN
162,51
PETR
69,6900

HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında

CHP İstanbul İl Başkanı olan Canan Kaftancıoğlu'nun skandal tweet'lerine birçok kesim tepki gösterirken HDP'li vekil Kaftancıoğlu'na çirkin bir saldırı yapıldığını söyledi.

AA | 16.01.2018 - 19:40..
  1. Haberler
  2. İç Haber
HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında

Hafta sonu yapılan kongrede başkan seçilen Canan Kaftancıoğlu'nun, tweet'leri büyük tepki toplamıştı.

HDP-CHP ittifakını eleştirenlere gerzek deyip, 15 Temmuz'da çıplak elleriyle tankları dize getiren vatandaşlara 'Kafa kesen IŞİD'ci terörist' muamelesi yapan Kaftancıoğlu'na tweet'leriyle ilgili soruşturma açıldı.

HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında

HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında

HDP, 'ÇİRKİN SALDIRI YÜRÜTÜYORLAR' DEDİ

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığına seçilen Canan Kaftancıoğlu'na dünden beri çirkin bir saldırı yürütüldüğünü, kendisine ait olmadığı net olmasına rağmen bir eylemden, bir kadının fotoğrafının sergilendiğini belirtti.

CUMHURBAŞKANI DA TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun terör destekçisi ve Türkiye düşmanı mesajlarına için, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenerek "Ey Kemal Efendi, söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu, kiminle yoldasın gör işte." dedi.

HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında

HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında

HDP, Canan Kaftancıoğlu'nun arkasında

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

Kızını taciz eden komşusunu öldüren babaya tahliye

488
Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

Devlet Bahçeli'den Murat Boz ve Hadise'ye telefon

37
Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

Sıla ve Ahmet Kural aşkını bitiren buluşma

42
2018'in ilk seçim anketi ORC'den

2018'in ilk seçim anketi ORC'den

167
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

241
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu kafa ile CHP iktidar olamaz

116
AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

AK Partili seçmene Erdoğan mı Abdullah Gül mü sorusu

179
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM