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HDP CHP ile ittifak için nabız yokluyor

Yerel seçimler için hazırlıklarını başlatan HDP, ittifak çalışmaları için nabız yokluyor. Doğuda kamuoyu yoklaması yapan HDP'liler CHP ile ittifak yapabilmek için birilerinden izin aldı.

Haber Merkezi | 23.10.2018 - 11:53..
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Siyasi partilerin seçim çalışmalarına başladığı bu günlerde, PKK'nın siyasi kanadı HDP de ittifak planları için doğuda kamuoyu yoklaması yapıyor. HDP'nin görüştüğü kişilerden "CHP ile ittifak yapabilirsiniz" onayı geldi.

HDP CHP ile ittifak için nabız yokluyor

"CHP OLUR İP OLMAZ"

Kandil'in partisi haftasonu Diyarbakır’da gerçekleştirdiği Yerel Yönetimler Çalıştayı ile yerel seçimler için çalışmalarını başlattı.  HDP Eş Genel Başkanları, programın başlatılmasıyla birlikte bazı isimlerle fikir alışverişinde bulunarak ittifak konusunda "icazet" istedi.

HDP’ye, “Saadet Partisi ve CHP ile ittifakına” yeşil ışık yakılırken İP’ten “uzak durması” talimatı verildi.

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