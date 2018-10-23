HDP CHP ile ittifak için nabız yokluyor

Siyasi partilerin seçim çalışmalarına başladığı bu günlerde, PKK'nın siyasi kanadı HDP de ittifak planları için doğuda kamuoyu yoklaması yapıyor. HDP'nin görüştüğü kişilerden "CHP ile ittifak yapabilirsiniz" onayı geldi.

"CHP OLUR İP OLMAZ"

Kandil'in partisi haftasonu Diyarbakır’da gerçekleştirdiği Yerel Yönetimler Çalıştayı ile yerel seçimler için çalışmalarını başlattı. HDP Eş Genel Başkanları, programın başlatılmasıyla birlikte bazı isimlerle fikir alışverişinde bulunarak ittifak konusunda "icazet" istedi.

HDP’ye, “Saadet Partisi ve CHP ile ittifakına” yeşil ışık yakılırken İP’ten “uzak durması” talimatı verildi.