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HDP: CHP'nin yürüyüşü için somut adım atacağız

HDP'nin yeni Eş Genel Başkanı şu anda düşündüklerini ilerleyen günlerde Adalet Yürüyüşü kararını vereceklerini açıkladı.

26.06.2017 - 22:17
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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde partisince düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Anzele Parkı'na HDP milletvekilleri İmam Taşçıer, Sibel Yiğitalp, Ziya Pir ve Felaknas Uca ile birlikte gelen Kemalbay, vatandaşların bayramını kutladıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

HDP: CHP'nin yürüyüşü için somut adım atacağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı adalet yürüyüşünü parti olarak desteklediklerini ifade eden Kemalbay, yakın bir zamanda bu desteği somut olarak sunacaklarını söyledi. HDP olarak demokrasi planlarının olduğunu anlatan Kemalbay, bu plan üzerinde çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"BAŞINDAN BERİ DESTEKLEDİK"

"Adalet yürüyüşü başladığı günden beri HDP olarak bu yürüyüşü desteklediğimizi söyledik. Türkiye halklarının 90 yıllık tarihiyle yüzleşmesine ihtiyaç vardır. Halkların taleplerine kulak vermemiz gerekiyor. Resmi tarihin bugüne kadar anlattıklarını bir kenara bırakmamız ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizi önümüze koyarak, Türkiye halklarının birlikte yaşamı için, demokrasisi için, halkların kurtuluşu için yeni bir demokrasi sürecini başlatmamız gerekiyor. Bunun için bizim ilkelerimizin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ilkeler, asgari demokratik ilkeler olmalıdır. Toplumsal kesimlerin bütün farklılıklarıyla bir araya gelebileceğini ve birlikte ortak hareket etmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Bu çerçevede adalet yürüyüşüyle, bugüne kadar bizim sürdürdüğümüz mücadele arasında bir paralellik görüyoruz.

HDP: CHP'nin yürüyüşü için somut adım atacağız

"GÖRÜŞMELER YAPIYORUZ ADIM ATACAĞIZ"

Adalet yürüyüşünü somut olarak desteklediğimizi önümüzdeki günlerde göreceksiniz. Bu konuda görüşmeler yapıyoruz, olgunlaştığımızda sizlerle paylaşacağız. Biz bu yürüyüşün yanındayız. Bu yürüşüyün bütün adaletsizlikler için olması gerektiği düşünüyoruz. Biz, kendi demokrasi planımızı da yakın bir zamanda açıklayacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız tamamlanmak üzere. Ama adalet yürüyüşünü desteklemek konusunda ise nasıl olacağı şekillenmediği için sizinle paylaşamıyoruz. Ama kendi, ayrıca kendi programımız da olacaktır. Yani ikisi birbirinden ayrı olacak."

HDP: CHP'nin yürüyüşü için somut adım atacağız

HDP: CHP'nin yürüyüşü için somut adım atacağız

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