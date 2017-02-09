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HDP, CIA Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesinden rahatsız

HDP'li Ertuğrul Kürkçü, CIA Başkanı'nın Türkiye'ye gelmemesinin daha iyi olacağını savundu.

09.02.2017 - 12:03
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HDP, CIA Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesinden rahatsız

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Meclis'te düzenlediği basın toplantısındabir gazetecinin CIA Direktörü Mike Pompeo'nun ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olmasına ilişkin sorusunu yanıt verdi.

SIRRI SÜREYYA ÖNDER'İN MEŞHUR ETTİĞİ BİR DEYİŞ VAR..

Kürkçü, "Sırrı Süreyya Önder arkadaşımızın meşhur ettiği bir deyiş var; Azrailin can dağıttığı görülmemiştir. CIA'den hayır geldiği görülmemiştir. Gelmese daha iyidir." diye konuştu.

HDP, CIA Başkanı'nın Türkiye'ye gelmesinden rahatsız

REFERANDUM İDDİASI

Ertuğrul Kürkçü, anayasa değişikliğine ilişkin referandumda Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların "hayır" diyeceğini ve bundan herkesin emin olabileceğini ileri sürdü.

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