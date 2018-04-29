HDP İl Eş Başkanı gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Güngören'deki HDP Güngören İlçe Başkanlığı binasına operasyon düzenledi. Yapılan baskında 10 kişi gözaltına alındı.





ÖCALAN FOTOĞRAFLARI ELE GEÇİRİLDİ

HDP Güngören İlçe Başkanlığı binasına, başkanlığın facebook sitesinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve bazı örgüt mensuplarının fotoğrafları ve çok sayıda örgütsel döküman olduğunun tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda HDP İstanbul İl Başkanı C.Ç. il yöneticisi İ.Y. ve G.K. ile Güngören İlçe Başkanı Ö.Ö.'nün de bulunduğu 10 kişinin gözaltına alındığı, ilçe başkanlığındaki toplantıya katılan 30 kişinin de ifadesine başvurulmak üzere Güngören Güvenlik Büro Amirliği'ne götürüldüğü ifade edildi..