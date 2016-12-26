taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.097
USD
3,5087
EURO
3,6697
ALTIN
127,98
PETR
55,0200

HDP ilçe başkanları tutuklandı

Balıkesir'De terör örgütüne üye olmak suçundan HDP'ye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

İHA | 26.12.2016 - 11:47
  1. Haberler
  2. İç Haber

asd

Balıkesir’de “Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna muhalefet’’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 8 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmiş, 3 kişi tutuklanmıştı.

HDP'Lİ İLÇE BAŞKANLARI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Yapılan itiraz üzerine, serbest bırakılan diğer 5 şüpheli tekrar gözaltına alındı. Balıkesir 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nce alınan yakalama kararı uyarınca Bandırma HDP İlçe Başkanı Ali Bora, Bandırma İlçe Eş Başkanı Nesibe Yöyler, Ayvalık İlçe Eş Başkanı Telli Işık, İl Eş Başkanı Gülderen Kasap ve Burhaniye İlçe Başkanı Zeynel Altan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

Sağ ele geçen DEAŞ'lılar: Kayıp fazla

72
El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

El Bab'a askeri sevkiyat yapıldı

209
HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

449
Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

Çin’den Pasifik’te komşularını rahatsız eden askeri hamle

33
Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

Şükriye Çakır ikram ettiği çayın hikayesini anlattı

42
Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kılcal caps'leri

Ali Ağaoğlu'nun damadı Koray Kılcal caps'leri

83
Ağaoğlu 28 milyon liralık yalının vergisini ödedi mi

Ağaoğlu 28 milyon liralık yalının vergisini ödedi mi

208
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM