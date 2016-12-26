HDP ilçe başkanları tutuklandı

Uzun boylu mantık aramayın artık bu işlerde. “Katil FETÖ’müydü, El Nusra’mıydı?”, “Katili ne sloganı attı?” filan, falan.

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Lahana çorbası diyeti faydalı mı yoksa zararlı mı

Kısa sürede hızlı kilo verdiren ve son zamanlarda popüler olan lahana çorbası diyeti nasıl yapılır, avantajları ve dezavantajları nelerdir?