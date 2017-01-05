HDP İstanbul eş başkanları tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında 25 gün önce gözaltına alınan aralarında eş başkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 32 kişiden 11'i dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

HDP'Lİ EŞ BAŞKANLAR TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eş başkanlar Doğan Erbaş ve Aysel Güzel'in de bulunduğu HDP İstanbul il yöneticisi 9 kişi tutuklandı.