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HDP İzmir İl Başkanı gözaltına alındı

HDP İzmir İl Başkanı Mahfuz Güleryüz ve partinin iki il yöneticisi terör örgütü PKK propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

22.02.2017 - 02:42
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunun talimatı doğrultusunda HDP il yöneticileri ve parti üyelerinin dün Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde yaptığı basın açıklamasıyla ilgili çalışma başlattı.

İzinsiz olarak gerçekleştirilen bu basın açıklamasında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde güvenlik güçlerinin başarıyla gerçekleştirdiği terör operasyonlarının eleştirilmesi, terör örgütü propagandasının yapılması ve polisin suç delili olarak el koyduğu pankartlardaki yazıların değerlendirilmesi üzerine HDP İl Başkanı Güleryüz ve partinin iki il yöneticisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Terör örgütü PKK propagandası yaptığı öne sürülen Güleryüz ve iki yönetici polis tarafından gözaltına alınarak ifadelerinin alınması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine götürüldü.

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