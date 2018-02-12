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HDP kongresi hakkında soruşturma

HDP'nin Olağan Kongresi'nde Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili söylemler tepki çekmişti.

İHA | 12.02.2018 - 11:43..
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HDP kongresi hakkında soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP 3. Olağan Büyük Kongresinde bölücü terör örgütü liderininin posterinin açılması, Afrin bölgesindeki terör örgütlerine yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin söylemler nedeniyle Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

HDP kongresi hakkında soruşturma

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara’da gerçekleştirilen HDP 3. Olağan Büyük Kongresinde bölücü terör örgütü liderinin posterinin açılması, TSK tarafından terör örgütlerine yönelik olarak uluslararası hukuk çerçevesinde ve meşru bir şekilde icra edilen Zeytin Dalı Harekatı’nın sivil Kürt halkına yönelik gösterilmeye çalışılması ile terör örgütü liderini övücü ve örgüt propagandası niteliğindeki açıklamaları nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek ve suçu ve suçluyu övme suçlarından dolayı milletvekilleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır." denildi.

HDP kongresi hakkında soruşturma

HDP kongresi hakkında soruşturma

HDP kongresi hakkında soruşturma

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