HDP, korucuların kaldırılmasını istedi

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin oylarıyla Meclis'e taşınan terör örgütünün siyasi uzantısı HDP, Kandil'i sevindirecek adımlar atmaya devam ediyor.

HDP'NİN TEKLİFİ

Örgütün partisi şimdi de terörle mücadelede önemli bir güç olan korucuların kaldırılmasını istedi.

PKK'YA ÇALIŞANLAR KOVULDU

HDP'nin bu teklifi İçişleri Bakanlığı'nın PKK ile bağlantılı korucuların görevden uzaklaştırılmasından bir gün sonra gündeme gelmesi de akıllarda soru işaretleri bıraktı.

HDP'nin önergesinde şu ifadelere yer verildi: “1985’ten günümüze Bakanlar Kurulu kararı ile bölgede hayata geçirilen koruculuk sistemi zaman zaman isim değiştirse de Kürt sorunundaki çözümsüzlük politikalarının bir bileşeni olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye’de barış politikalarının kazanacağı bir gelecek için koruculuk sistemini gençleştirmek yerine gençler koruculuk ve savaş dışında bir gelecek hazırlamak ve koruculuk sisteminin lağvedilmesini konuşmak zorundayız. Bu nedenle birinci maddenin tasarı metninden çıkarılması gerekmektedir”