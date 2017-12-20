HDP Kürtçe öğretmenlerine atama istedi

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

HDP Van Milletvekili Lezgin Botan, Bakan Yılmaz'a Kürtçe öğretmenlerinin atamalarını sordu.

"KÜRTÇE ÖĞRETMEN KADROSUNA ATAMA..."

HDP'li Botan, "Kürtçe seçmeli dersleri tercih eden öğrenci sayısı hızla azalmaktadır. Bunun sebebi yetersiz Kürtçe öğretmen kadrosunun atanamamış olmasındadır. Bu konuda bir çalışmanız var mı, bir tedbir almayı düşünüyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

108 ÖĞRETMEN GÖREVDE

Bakan İsmet Yılmaz, HDP'li vekilin bu sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: "Şu an 99 öğretmen görev yapmakta olup Kurmanci dilinde 94, Zazaki dilinde 14, toplam 108 öğretmen bu alanda öğretmenlik yapmaktadır.





"BU GÖREVLERE SİZ DE GELSENİZ..."

İşte, 'Sözleşmeli öğretmen niye getirdiniz?' Şanlıurfa’ya 17 bin öğretmen atamışız, 13 bin öğretmen bir yıl sonra ayrılmış. Van’a 11 bin öğretmen atamışız, 9 bin öğretmen bir yıl sonra ayrılmış. Oranın milletvekilleri de bilir. Şırnak’a 7.500 öğretmen atamışız, 6.800 öğretmen ayrılmış. Bu, sürdürülebilir değil. Bu görevlere siz de gelseniz siz de bizim yaptığımızı yaparsınız."