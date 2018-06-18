taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.706
USD
4,7113
EURO
5,4558
ALTIN
193,80
PETR
73,0300

HDP, Meral Akşener'e oy vermeye yeşil ışık yaktı

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, ikinci tura Meral Akşener'in kalması durumunda destekten kaçınmayacaklarını söyledi.

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 11:01..
  1. Haberler
  2. Gündem
HDP, Meral Akşener'e oy vermeye yeşil ışık yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen muhalefet partileri, ilkelerini bir kenara bıraktı.

24 Haziran seçimlerinde bir yenilgi daha almak istemeyen muhalif liderler, ikinci tur hesapları yapıyor.

Muharrem İnce, muhafazakar seçmenlerin oylarını çekebilmek için yeni bir profil çizmeye başladı. Meral Akşener de bu modaya uydu.

Muhafazakar profilden sonra terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için iki aday da üst üste çağrılar yaptı.

Bu açıklamaların ardından HDP'den Meral Akşener hakkında sürpriz bir açıklama geldi.

HD Meral Akşener'e oy vermeye yeşil ışık yaktı ViDEO

"AKŞENER KALIRSA AKŞENER'E..."

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener'i destekleyebileceklerini söyledi.

Bilgen, "Bizim derdimiz Erdoğan değil, parti devletinin karşısında kim kalırsa ikinci turda ona oy veririz. İnce kalırsa İnce'ye, Akşener kalırsa Akşener'e oy vereceğiz." diye konuştu.

HDP, Meral Akşener'e oy vermeye yeşil ışık yaktı

Ayhan Bilgen'in bu açıklaması, akıllara HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sözlerini getirdi.

"AKŞENER BİR TANE KÜRT'ÜN OYUNU ALAMAZ"

Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce Kürt'ün katledildiğini söyleyen Buldan, "Akşener bir tane Kürt'ün oyunu alamaz. Bu asla olmayacak." diye konuşmuştu.

Pervin Buldan'dan Akşener'e: Kürtlerin oyunu alamaz haberi

HDP, Meral Akşener'e oy vermeye yeşil ışık yaktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

GENAR'ın anketine göre seçimler ilk turda bitecek

190
Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

Çin'den 24 Haziran açıklaması: İstikrar korunmalı

54
Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

Alman medyasında yayınlanan Erdoğan analizi

112
Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e teklif sürecini anlattı

105
Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu Deniz Baykal'ı ziyaret etti

106
Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

Bayramın bilançosu; 84 kaza, 67 can kaybı

43
Kandil bayram boyunca bombalandı

Kandil bayram boyunca bombalandı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94