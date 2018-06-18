HDP, Meral Akşener'e oy vermeye yeşil ışık yaktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı birleşen muhalefet partileri, ilkelerini bir kenara bıraktı.

24 Haziran seçimlerinde bir yenilgi daha almak istemeyen muhalif liderler, ikinci tur hesapları yapıyor.

Muharrem İnce, muhafazakar seçmenlerin oylarını çekebilmek için yeni bir profil çizmeye başladı. Meral Akşener de bu modaya uydu.

Muhafazakar profilden sonra terör soruşturmasında tutuklanan Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için iki aday da üst üste çağrılar yaptı.

Bu açıklamaların ardından HDP'den Meral Akşener hakkında sürpriz bir açıklama geldi.

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"AKŞENER KALIRSA AKŞENER'E..."

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın canlı yayın konuğu olan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, ikinci tura kalması durumunda Meral Akşener'i destekleyebileceklerini söyledi.

Bilgen, "Bizim derdimiz Erdoğan değil, parti devletinin karşısında kim kalırsa ikinci turda ona oy veririz. İnce kalırsa İnce'ye, Akşener kalırsa Akşener'e oy vereceğiz." diye konuştu.

Ayhan Bilgen'in bu açıklaması, akıllara HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın sözlerini getirdi.

"AKŞENER BİR TANE KÜRT'ÜN OYUNU ALAMAZ"

Meral Akşener'in İçişleri Bakanlığı yaptığı dönemde binlerce Kürt'ün katledildiğini söyleyen Buldan, "Akşener bir tane Kürt'ün oyunu alamaz. Bu asla olmayacak." diye konuşmuştu.

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