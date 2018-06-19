HDP PKK'lılar için saygı duruşunda

24 Haziran'da yapılacak olan seçime sayılı günler kaldı, seçim çalışmalarında ise sona yaklaşıldı.

Herkesin kendi partisine çalışması beklenirken CHP mitinglerinde dalgalanan HDP bayrakları dikkat çekti.

HDP-PKK MİTİNGİ

Her CHP'li aileden HDP'ye 1 oy istendiği de bilinirken "Atatürk'ün partisi CHP"nin yan yana durduğu HDP, Mardin'de teröristler için toplandı.

HDP'nin Mardin Kızıltepe'deki mitinginde, ölen PKK'lı teröristler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

HDP mitinginde teröristlere saygı duruşu VİDEO