HDP, terörist cenazesine gitmeyi sünnet olarak görüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK'ya art arda darbeler vuruyor. Etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerinin kaldırılması ise örgütün siyasi kanadı HDP'ye düşüyor.

Son olarak PKK'nın sözde sorumlularından olan Hülya Eroğlu'nun öldürülmesinden sonra, HDP'li vekiller cenazeye akın etti.

Yaşananlar, Meclis Genel Kurulu'nde tartışmalara neden oldu. Konu AK Partili vekiller tarafından sert bir dille eleştirilirken; HDP'liler cenazeye gitmeyi savundu.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, dinde taziyenin olduğunu toplumsal geleneklere uyulması gerektiğini ifade etti.

"SÜNNET MİDİR DEĞİL MİDİR"

Yıldırım, "Burada emekli müftü arkadaşımız var. Gelsin, onun şahitliğinde, hadiste ve ayette dünyadaki hükmü üzerinden kalkmış olan ölüye yaklaşıma Allah kelamında ne diyor, Bakara Suresi 56’ncı Ayette ne diyor veya Hazreti Peygamber’in kendi dininden olmayan birinin cenazesi geçerken bütün sahabelerini şaşkına düşürür bir şekilde ayağa kalkması sizin için bir sünnet midir değil midir veya cenazelerin savaş ortamında toplanması için savaşa ara verme meselesi bir sünnet midir değil midir -içinizdeki ilahiyatçıların ve din adamlarının, âlimlerin eşliğinde- çözelim." diye konuştu.

HUKUKEN YASAK DEĞİL

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder de terörist cenazesine katılımı savunarak, "Ölüden ve deliden hüküm kalkar. Siz, anlaşılan, müftü vekilimizi konuşturmayacaksınız ama hukuken de halka yasak olmayan bir şeyin vekile nasıl yasak olacağını birisi çıksın izah etsin. O cenazeye sıradan yurttaşlar katıldı mı? Katıldı. Kanunlarımızda cenazeye katılmak -bak, daha taziye demiyorum- diye bir suç var mı kim olursa olsun?" ifadelerini kullandı.

HDP'li vekiller Şırnak'ta öldürülen PKK'lının cenazesinde