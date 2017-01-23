HDP'den CHP'nin Hayır kampanyasına ilk tepki

Meclis'ten geçen anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını aldıktan sonra millete sunulacak.

HAYIR BLOKUNDA GERGİNLİK

Referandumda hayır diyeceğini açıklayan CHP ve HDP arasında ilk gerilim ise bugün yaşandı.

CHP'NİN NİYETİ FARKLI

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, CHP'nin 100 yıllık statükoyu korumak için "Hayır" dediğini bu yüzden bu kavramı ciddi bir şekilde eleştirdiklerini söyledi.

"ÇALIŞMALARIMIZIN CHP İLE ANILMASINI DOĞRU BULMAYIZ"

HDP'li Ahmet Yıldırım, şöyle konuştu; "CHP'nin 'Hayır' kavramını ciddi bir şekilde eleştiriyoruz. CHP, 100 yıllık statükoyu korumak için 'Hayır' diyor. Değişikliliği yapmak isteyenler de, ülkeyi 200 yıl geriye götürmek istiyor. Biz ikisini de reddden bir noktadan, bu ülke insanlarının kalıcı ve onurlu barışı barındıran, 80 milyon insanın kendini içinde gördüğü bir toplumsal sözleşmeyi hak ettiğine inanıyoruz. Buradan hareketle bizim çok güçlü bir 'Hayır' kampanyasını tüm halkımız ve kurumlarımızla birlikte yürüteceğiz. Bu çalışmalarımızın CHP ile anılmasını çok doğru bulmayız"