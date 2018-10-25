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HDP'den CHP'ye: İttifak konusunda gevşemeyelim

MHP ve AK Parti arasında anlaşmazlıklar olsa da tabanda ittifakın devam edeceğini söyleyen HDP, bu konuda CHP'yi uyardı.

Haber Merkezi | 25.10.2018 - 13:28..
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HDP'den CHP'ye: İttifak konusunda gevşemeyelim

AK Parti ve MHP arasında bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar sonrası yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Son günlerde siyasetin gündeminde bu konu var.

Özellikle CHP, Cumhur İttifakında oluşabilecek en ufak bir çatlağı kendisi için avantaj görüyor.

"TAVANDA İTTİFAK OLMASA BİLE TABANDA İTTİFAK OLUR"

Ancak HDP'den CHP'ye konuyla ilgili bir uyarı geldi. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, MHP ile AK Parti tavanlarında ittifak olmasa bile milliyetçi ve muhafazakar seçmenlerin tabanda ittifakı devam ettireceğini söyledi.

"CHP HDP İTTİFAKI GEREKLİ"

HDP'li Gergerlioğlu, buna karşın CHP-HDP ittifakının olması gerektiğini şöyle dile getirdi: "Bahçeli’nin açıklaması sonrası olası CHP- HDP arası olası bir ittifak konusunda bir gevşeme mümkün. Ancak gevşemem olmamalı. CHP ve HDP arasında bir ittifak olması gerektiğini düşünüyorum. Adaylar arasında bir ittifak olmalı çünkü bu seçim çok önemli."

"İYİ PARTİ DAĞILABİLİR"

Gergerlioğlu, İyi Parti'yle ilgili olarak ise partinin dağılabileceği yorumunda bulundu. Gergerlioğlu'na göre İyi Parti diğer partilerden sıkılanların partisiydi ancak Meral Akşener iyi bir liderlik yapamadığı için düşüşe geçti.

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