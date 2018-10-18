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HDP'den CHP'ye: Tabanlarımız ittifak istiyor

Kandil'in partisi, CHP'nin ittifak konusunda cesur olması gerektiği mesajı vererek yerel seçimler için çağrıda bulundu.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 07:55..
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HDP'den CHP'ye: Tabanlarımız ittifak istiyor

Mart 2019 seçimlerinde ağır bir yenilgi daha almak istemeyen CHP ve HDP güçlerini birleştirerek ayakta kalmak istiyor.

Kandil'in sözcülüğünü yapan HDP'ye seçmenden gelen tepkiler yüzünden zaman zaman CHP yerel seçimlerde ittifak konusuna çekimser yaklaşıyor.

"CHP TABANI HDP İLE İTTİFAKA ZORLUYOR"

Ancak HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan CHP'yle ittifak konusunda şunları dile getirdi: "CHP uzak durmaya çalışıyor. Ama onların tabanı da artık onları zorluyor. Her seçim döneminde gündeme getiren ama sonuç alamayan bir durum var. Onlar açısından da bizim açımızdan da yerel seçimlerin önemi ortada. Biraz cesaret gerekiyor. AK Parti’nin tehditlerinin bir tarafa bırakılıp bir güç birliğinin yaratılması ihtiyacı olduğunu düşünüyorum."

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