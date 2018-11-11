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HDP'den ittifak açıklaması: Kenetlenmek zorundayız

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP, CHP ile ittifak yapmak istediğini açık açık söylemeye başladı.

Haber Merkezi | 11.11.2018 - 17:20..
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HDP'den ittifak açıklaması: Kenetlenmek zorundayız

Terör örgütü PKK'nın kan kaybetmesi, HDP'nin de güçsüzleşmesine neden oluyor. Özellikle doğudaki kayyum atanan belediyelerde halkın hakettiği hizmeti görmeye başlaması, HDP'yi korkutuyor.

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Özellikle yaşanan bu hizmetten rahatsız olan PKK'nın HDP'si, yerel seçimlerde gücünü yeniden toparlayabilmek adına ittifak söylemlerini kuvvetlendirmeye başladı.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapabileceklerinin sinyalini verdi.

HDP Eş Genel Başkanı, partisinin Ankara İl Kongresi’nde gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yerel seçimler konusunda dikkat çekici bir çağrı da yaptı: “Ülkenin bütün toplumsal kesimlerine bir çağrı yapmak isterim. AKP’nin baskı ve zulüm politikasından kurtulmanın yolu demokrasiden, özgürlüklerden, bir arada yaşamdan geçmektedir. Bir arada yaşamdan yana olan tüm demokrasi güçlerinin ittifakından geçmektedir”

"KENETLENMEK ZORUNDAYIZ"

Buna ilave olarak Buldan, "Yerel seçimlerde birbirimize kenetlenmek zorundayız. Bu anlayışla her yeri kazanacağız. Sadece kayyumların atandığı yerlerde değil Ankara’da da, İstanbul’da da Mersin’de de, Adana’da da AK Parti’yi bir tabela partisi haline getirmeyi kendimize görev biliyoruz. Bunu başaramazsak bu iktidar zulmetmeye devam edecek." diyerek herkesle ittifak yapabileceklerinin sinyallerini verdi.

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