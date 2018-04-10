taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.856
USD
4,1060
EURO
5,0717
ALTIN
176,45
PETR
69,9000

HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Demirtaş'ı ziyaret et

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kılıçdaroğlu'na bir şans verdiğini söyleyerek, "Selahattin Demirtaş'ı görmelisin" dedi.

AA | 10.04.2018 - 16:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Demirtaş'ı ziyaret et

Edirne'de cezaevinde yatan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin DemirtaşCHP'den 17 milletvekilinin ziyaret etmesi üzerine HDP kanadından Kılıçdaroğlu'na ziyaret çağrısı yapıldı.

HDP YARINKİ DURUŞMAYA KILIÇDAROĞLU'NU DAVET ETTİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın duruşması olduğunu hatırlatan Temelli, CHP Lideri'ne de çağrıda bulundu: "Biz herkesi davet ediyoruz. Oraya gelin ve bu duruşmaları izleyin. Bunu izlemek yerine Sayın Kılıçdaroğlu, suç mahalline geri dönüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bizde fil hafızası var. 'Dokunulmazlıkla ilgili tavrın gerekçesini HDP'ye anlattık kendi arkadaşlarımıza anlatamadık' diyorsunuz. Şimdi bunu neresinden düzeltelim, çok zor."

"EDİRNE'YE GİT, DEMİRTAŞ ANLATSIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin süreçte yaptığı bazı açıklamalarına değinen Temelli, "Şimdi dönüp bize, 'Biz HDP'lilere anlattık' diyor. Biz böyle bir şey görmedik. Böyle bir şeye ikna olmadık, tam tersine biz size çok şey anlattık ama siz o sırada bizi dinlemek yerine başka şeyleri dinliyordunuz. Şimdi bunun günahını böyle çıkartamazsınız. Bence herkes anladı bir tek siz anlamadınız Sayın Kılıçdaroğlu ama hala bir şansınız var. Edirne'ye gidebilirsiniz, Selahattin Demirtaş size tane tane bunu anlatır." ifadesini kullandı.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Demirtaş'ı ziyaret et

HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Demirtaş'ı ziyaret et

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Askerlere FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Uşak merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin jandarmadaki kripto yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 3 astsubay ve 1 uzman çavuş gözaltına alındı.
İzmir'de planktonlar su yüzeyinde toplandı
Urla'da mikroskopla görülebilen tek hücreli canlı olan planktonların çoğalması nedeniyle deniz yüzeyi turuncu renge bezendi.
Kız kardeşini öldüren ağabeyin avukatından şok savunma
Geçtiğimiz yılın 28 Şubat'ında İstanbul'da kız kardeşini öldüren Erhan Timuroğlu'na ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Genelkurmay Başkanı ve Komutanlar Gölcük'te
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Gölcük'te Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde incelemelerde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

119
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

171
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

129
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

67
Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

142
MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

117
İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

90
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM