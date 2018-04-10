HDP'den Kılıçdaroğlu'na çağrı: Demirtaş'ı ziyaret et

Edirne'de cezaevinde yatan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı CHP'den 17 milletvekilinin ziyaret etmesi üzerine HDP kanadından Kılıçdaroğlu'na ziyaret çağrısı yapıldı.

HDP YARINKİ DURUŞMAYA KILIÇDAROĞLU'NU DAVET ETTİ

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yarın duruşması olduğunu hatırlatan Temelli, CHP Lideri'ne de çağrıda bulundu: "Biz herkesi davet ediyoruz. Oraya gelin ve bu duruşmaları izleyin. Bunu izlemek yerine Sayın Kılıçdaroğlu, suç mahalline geri dönüyor. Sayın Kılıçdaroğlu, bizde fil hafızası var. 'Dokunulmazlıkla ilgili tavrın gerekçesini HDP'ye anlattık kendi arkadaşlarımıza anlatamadık' diyorsunuz. Şimdi bunu neresinden düzeltelim, çok zor."

"EDİRNE'YE GİT, DEMİRTAŞ ANLATSIN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin süreçte yaptığı bazı açıklamalarına değinen Temelli, "Şimdi dönüp bize, 'Biz HDP'lilere anlattık' diyor. Biz böyle bir şey görmedik. Böyle bir şeye ikna olmadık, tam tersine biz size çok şey anlattık ama siz o sırada bizi dinlemek yerine başka şeyleri dinliyordunuz. Şimdi bunun günahını böyle çıkartamazsınız. Bence herkes anladı bir tek siz anlamadınız Sayın Kılıçdaroğlu ama hala bir şansınız var. Edirne'ye gidebilirsiniz, Selahattin Demirtaş size tane tane bunu anlatır." ifadesini kullandı.