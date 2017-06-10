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HDP'den Kılıçdaroğlu'na: Demirtaş'ı ziyaret edin

HDP Eş Başkanı Serpil Kemalbay, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan terör suçundan tutuklu Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etmesini istedi.

10.06.2017 - 08:53
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HDP'den Kılıçdaroğlu'na: Demirtaş'ı ziyaret edin

CHP lideri dün HDP Genel Merkezi’ne giderek HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ve Eş Genel Başkan Yardımcısı Fatma Kurtulan’dan oluşan heyetle görüştü.

"HERKESİN BURADA YERİ VAR"

Millyet gazetesinden Meriç Tafolar'ın haberine göre; 1 saat 10 dakikayı bulan görüşmede, Kılıçdaroğlu 16 Nisan referandumuna gidilen süreci özetleyerek, “Tüm baskılara karşın, 16 Nisan günü sandıktan en az yüzde 50 hayır oyu çıktı. Çok farklı kesimlerden insanlar demokrasi ortak paydasında buluşarak sandığa gitti, elbette ‘evet’ oyu kullanan vatandaşlarımız arasında da demokrasiye olan inancı yüksek bir kitle olduğunu biliyorum, hatta ‘evet’ oyu kullandığı için pişman olan vatandaşlarımız da bulunuyor. Bizim şimdiki görevimiz 2019’a kadar demokrasi ortak paydasını genişletmek, olabildiğince fazla insanı bu ortak payda etrafında birleştirebilmektir, demokrasiden yana olan herkesin burada yeri var.” dedi.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na: Demirtaş'ı ziyaret edin

HDP kurmayları da, “evet” oyu kullananları da kapsayacak bir, “demokrasi bloku” oluşturmanın öneminin altını çizerken, Demirtaş, milletvekilleri ve seçilmiş belediye başkanlarının tutuklanmasının kabul edilemez olduğunu savundu.

Kemal Kılıçdaroğlu HDP Genel Merkezi'nde VİDEO

HDP'DEN DEMİRTAŞ'I ZİYARET EDİN TALEBİ

HDP heyeti, Kılıçdaroğlu’na, Edirne F Tipi cezaevi’nde tutulan Demirtaş’ı bizzat ziyaret etmesi önerisinde bulundu.

"VEKİLLERİMİ GÖNDERİYORUM"

Kılıçdaroğlu’nun, “Milletvekili arkadaşlarımı sayın Demirtaş başta olmak üzere tutuklu milletvekilleriyle görüştürmeye gönderiyorum. Bu konuda onlardan gelen bilgileri de not ediyorum.” dedi.

HDP heyetinin, “Vekillerinizin ziyaretleri hem arkadaşlarımızı hem bizleri çok memnun ediyor ancak sizin bizzat ziyaretiniz çok anlamlı olacaktır.” dedi.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na: Demirtaş'ı ziyaret edin

Görüşmede tutuklu milletvekili konusunun da gündeme geldi. Kılıçdaroğlu “Siyasetçiler, sanatçılar ve gazetecilerin tutuklu yargılanmasına ilkesel olarak karşıyız.” dediği, bu konuyu çeşitli defalar kamuoyu önünde ya da ikili sohbetler de hükümet yetkilileri ve muhataplarına ilettiği bilgisini verdi.

HDP'den Kılıçdaroğlu'na: Demirtaş'ı ziyaret edin

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