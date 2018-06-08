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HDP'den muhalefet partilerine Kandil operasyonu çağrısı

HDP'li vekil Ayhan Bilgen, muhalefet partilerine çağrı yaparak, Türkiye'nin PKK'yı bitirmeye yönelik Kandil harekatına karşı çıkmalarını istedi.

Haber Merkezi | 08.06.2018 - 15:01..
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HDP'den muhalefet partilerine Kandil operasyonu çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ta son günlerde başarılı operasyonlara imza atarak Kandil'in kapılarına dayandı.

Büyük operasyona sayılı günler kala Kandil'in siyasi uzantısından tepkiler gelmeye başladı.

İTTİFAKA ÇAĞRI

HDP'li milletvekili Ayhan Bİlgen, Millet İttifakı içerisinde yer alan CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'ne operasyonla ilgili çağrıda bulundu. Bilgen, muhalefet partilerinin PKK'yı bitirmeye yönelik operasyona karşı çıkmalarını istedi.

"MUHALEFET DESTEK VERİRSE POSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜĞÜ KAYBETMİŞ OLUR"

Bilgen konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Eğer muhalefet Afrin operasyonunda olduğu gibi bir pozisyon takınırsa, psikolojik üstünlüğünü kaybetmiş olur. Onun için muhalefetin bu operasyonun önüne geçip, açık yüreklilikle iktidarın asıl amaçlananı masaya yatırması ve kamuoyuna tartışmayı başlatması gerekir.”

HDP'den muhalefet partilerine Kandil operasyonu çağrısı

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