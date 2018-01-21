HDP'den sokak çağrısı

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik harekatını "işgal girişimi" olarak nitelendirdi, halkı sokağa çıkarak harekata tepki göstermeye davet etti.

Yıldırım imzasıyla HDP Parti Meclisi üyeleri, il ve ilçe başkanlıkları, kadın ve gençlik meclisi ile milletvekillerine gönderilen "bilgi notu"nda Türk Silahı Kuvvetlerinin Afrin'deki terör hedeflerine yönelik harekatına tepki gösterildi.

"KİTLESEL YÜRÜYÜŞLER YAPILMALI, PROTESTO GÖSTERİLERİ DÜZENLENMELİ"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin terör hedeflerine yönelik harekatını "Efrin'in işgal girişimi" olarak nitelendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Efrin işgal girişimine karşı barışı ve halkların birlikte yaşam iradesini savunmak amacıyla yerellerimizdeki savaş karşıtlarıyla birlikte pazar ve pazartesi tüm gücümüzle kitlesel basın açıklamaları ve yürüyüşler yapılmalı, hükümetin ve destek veren partilerin savaşçı politikalarına karşı protesto gösterileri düzenlenmelidir.

"DURMAYACAĞIZ, EFRİN'İ SAVUNACAĞIZ"

Bu işgal girişimi sürdükçe asla durmayacağız. Kobane'yi savunduğumuz gibi Efrin'i de savunacağız. Efrin'e saldırı tüm Kürtlere saldırıdır. Efrin'e saldırı Amed'e, Kerkük"e, Mahabat'a saldırıdır. Bu duruma asla sessiz kalınmamalıdır. Halklarımızı sokağa sesini yükseltmeye ve demokratik tepkisini vermeye çağırıyoruz."