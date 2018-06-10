HDP'den ülkeyi böldürmeyeceğiz çıkışı

Bölücü terör örgütü PKK'yı terör örgütü olarak görmeyen, PKK'ya yakınlığı yüzünden eleştiri oklarının hedefi olan HDP'den seçmene şirin görünmek için çok farklı yönde bir açıklama geldi.

Dün HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Konya'da düzenlenen iftarda konuştu.

"NE DİYARBAKIRLI NE İZMİRLİ BU TABLOYU HAK ETTİ"

Temelli burada, "16 yıl sonra Türkiye'nin geldiği noktayı içimize sindiremiyoruz. Ne Vanlı ne İzmirli ne Diyarbakırlı ne Şırnaklı bu tabloyu hak etti. İktidar bizi birbirimize düşman etmek istedi, ülke bölünecek dedi. Bu ülke sen ne kadar istersen iste bölünmeyecek, sana böldürmeyeceğiz!" dedi.

KANDİL'İN TEPKİSİ MERAK EDİLİYOR

Temelli'nin "ülkeyi böldürmeyeceğiz" çıkışının Kandil tarafından nasıl bir tepkiyle karşılanacağı ise merak konusu oldu.