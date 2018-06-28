HDPKK Kürtleri katlediyor

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terörü bu kez masum 2 vatandaşımızın canını aldı. Arkada yetim çocuklar kaldı.

OLAN MASUMLARA OLUYOR

Kandil'in partisi HDP bölgeden oy alarak milletvekili çıkarmaya, halkı tehdit etmeye devam ediyor. Bu sırada olan masum vatandaşlara oluyor.

SANDIK MÜŞAHİDİYDİ

24 Haziran'da AK Parti Doğubayazıt İlçe Teşkilatı tarafından sandık müşahidi olarak görevlendirilen Mevlüt Bengi'den pazar günü haber alamayan ilçe teşkilatı mensupları, yedek sandık müşahidini görev yapacağı okula gönderdi.

CESEDİ ÜZERİNDE NOT BULUNDU

Bengi'nin telefonunun kapalı olması ve kendisinden uzun süre haber alınamamasından şüphelenen yakınları da durumu güvenlik güçlerine haber bildirdi. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Bengi'nin cesedini, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlı ve başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür." yazılı not bulundu.

Mevlüt Bengi'nin çocukları yetim kaldı