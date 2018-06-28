taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.955
USD
4,6297
EURO
5,3605
ALTIN
186,46
PETR
77,3900

HDPKK Kürtleri katlediyor

Barajı aşmanın sevincini yaşayan HDPKK, oy aldığı Ağrı'da, tek suçu AK Partili olmak olan masum 2 vatandaşı vahşice katletti.

Haber Merkezi | 28.06.2018 - 08:25..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK terörü bu kez masum 2 vatandaşımızın canını aldı. Arkada yetim çocuklar kaldı.

OLAN MASUMLARA OLUYOR

Kandil'in partisi HDP bölgeden oy alarak milletvekili çıkarmaya, halkı tehdit etmeye devam ediyor. Bu sırada olan masum vatandaşlara oluyor.

SANDIK MÜŞAHİDİYDİ

24 Haziran'da AK Parti Doğubayazıt İlçe Teşkilatı tarafından sandık müşahidi olarak görevlendirilen Mevlüt Bengi'den pazar günü haber alamayan ilçe teşkilatı mensupları, yedek sandık müşahidini görev yapacağı okula gönderdi.

CESEDİ ÜZERİNDE NOT BULUNDU

Bengi'nin telefonunun kapalı olması ve kendisinden uzun süre haber alınamamasından şüphelenen yakınları da durumu güvenlik güçlerine haber bildirdi. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Bengi'nin cesedini, Yaygınyurt köyü kırsalında elektrik direğine bağlı ve başından silahla vurulmuş halde bulundu.

Cesedin yanında "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür." yazılı not bulundu.

HDPKK Kürtleri katlediyorMevlüt Bengi'nin çocukları yetim kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

194
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin detayları

22
İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

İstanbul'a su baskını ve dolu uyarısı

34
Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

Sağanakta ıslanan İstanbullular şimşeklerle korktu

18
Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu

Sürekli yenilip istifa etmeyen lider: Kemal Kılıçdaroğlu

50
Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

Alexis Çipras, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti

26
Trump Çin ile olan ticaret savaşında geri adım attı

Trump Çin ile olan ticaret savaşında geri adım attı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM