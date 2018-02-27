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HDP'li 2 ismin daha vekilliği düşürüldü

Halkların Demokratik Partisi'nde Ahmet Yıldırım ve İbrahim Ayhan'ın vekillikleri düşürüldü. Meclis'te HDP'nin 50 koltuğu kaldı.

AA | 27.02.2018 - 16:30..
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HDP'li 2 ismin daha vekilliği düşürüldü

1 Kasım seçimlerinden sonra Meclis'e 59 milletvekiliyle giren HDP'nin 50 milletvekili kaldı.

2 İSMİN DAHA VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLDÜ

HDP Muş Milletvekili Ahmet Yıldırım ve HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan'ın, haklarındaki kesinleşmiş cezalara ilişkin tezkere TBMM Genel Kurulunda okunarak, milletvekillikleri düşürüldü.

MİLLETVEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLEN HDP'LİLER

Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Faysal Sarıyıldız, Tuğba Hezer Öztürk, Leyla Zana, Ferhat Encü, Ahmet Yıldırım, İbrahim Ayhan.

HDP'li 2 ismin daha vekilliği düşürüldü VİDEO

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