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HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

"PKK sizi tükürüğünde boğaz" sözleri nedeniyle hakim karşısına çıkarılan HDP'li vekil, savunmasında sözlerinin arkasında durmadı.

24.05.2017 - 07:06
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HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

ABDULLAH

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın yargılamasına başlandı.

HDP'li vekil Abdullah Zeydan: PKK sizi tükürüğüyle boğar VİDEO

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR"

Duruşmada savunması alınan Abdullah Zeydan'a "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri soruldu.

HDP'li vekil, "PKK sizi tükürüğünde boğar' sözü manipüle edildi. Ben o sözü asla Türkiye halklarına ve devletine söylemedim. Bu sözlerim yandaş medya tarafından çarpıtıldı. Konuşmamın bütünü incelendiğinde devleti hedef almadığım görülecektir. Bu cümle DEAŞ'a karşı kullanılmıştır, o yönde bir tepkidir. Yaptığım konuşmanın hiçbir yerinde devlete ilişkin bir söz yoktur." ifadelerini kullandı.

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