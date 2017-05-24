HDP'li Abdullah Zeydan'ın PKK çarkı

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan'ın yargılamasına başlandı.

HDP'li vekil Abdullah Zeydan: PKK sizi tükürüğüyle boğar VİDEO

"PKK SİZİ TÜKÜRÜĞÜNDE BOĞAR"

Duruşmada savunması alınan Abdullah Zeydan'a "PKK sizi tükürüğünde boğar" sözleri soruldu.

HDP'li vekil, "PKK sizi tükürüğünde boğar' sözü manipüle edildi. Ben o sözü asla Türkiye halklarına ve devletine söylemedim. Bu sözlerim yandaş medya tarafından çarpıtıldı. Konuşmamın bütünü incelendiğinde devleti hedef almadığım görülecektir. Bu cümle DEAŞ'a karşı kullanılmıştır, o yönde bir tepkidir. Yaptığım konuşmanın hiçbir yerinde devlete ilişkin bir söz yoktur." ifadelerini kullandı.