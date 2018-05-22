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HDP'li Alican Önlü yeniden aday

Mehmetçik'in düzenlediği operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerini kaçırmayan Önlü, yeni dönemde de vekil olacak.

Haber Merkezi | 22.05.2018 - 07:26..
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HDP'li Alican Önlü yeniden aday

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP, Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda milletvekili listesini hazırladı.

YSK'ya teslim edilen listede; Tunceli milletvekili adayı olarak ilk sırada Alican Önlü yer aldı.

TERÖRİST CENAZESİ TOPLAYAN VEKİL

HDP'nin Tunceli'deki mevcut milletvekili Önlü, bölgede kaldırılan tüm terörist cenazelerine katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği başarılı operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin tabutlarını omuzundan düşürmeyen HDP'li Alican Önlü, karakola saldıran teröristlerin öldürülmesinden sonra yerden ceset de toplamıştı.

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

HDP'li Alican Önlü yeniden aday

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