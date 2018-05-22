HDP'li Alican Önlü yeniden aday

Terör örgütünün siyasi kanadı HDP, Kandil'den gelen talimatlar doğrultusunda milletvekili listesini hazırladı.
YSK'ya teslim edilen listede; Tunceli milletvekili adayı olarak ilk sırada Alican Önlü yer aldı.
TERÖRİST CENAZESİ TOPLAYAN VEKİL
HDP'nin Tunceli'deki mevcut milletvekili Önlü, bölgede kaldırılan tüm terörist cenazelerine katıldı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği başarılı operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerin tabutlarını omuzundan düşürmeyen HDP'li Alican Önlü, karakola saldıran teröristlerin öldürülmesinden sonra yerden ceset de toplamıştı.