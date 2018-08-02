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HDP'li Ayhan Bilgen'in CHP ile ittifak itirafı

CHP'den aday olmak isteyenler önce HDP ile temas kurmaya başladı. Yerel seçimlerde yapılacak ittifakı, HDP Sözcüsü açık açık anlattı.

Haber Merkezi | 02.08.2018 - 07:57..
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HDP'li Ayhan Bilgen'in CHP ile ittifak itirafı

Atatürk'ün partisi CHP, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yan yana geldi.

CHP ile HDP arasındaki ittifakın detaylarını, HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tek tek anlattı.

HDP'li Ayhan Bilgen'in CHP ile ittifak itirafı VİDEO

CHP ADAYLARI HDP'DEN ONAY ALIYOR

Katıldığı canlı yayında konuşan HDP'li Bilgen, yerel seçimlerde CHP'den aday olmaya hazırlanan kişilerin önce kendileriyle görüştüklerini açıkladı.

İtiraf niteliğindeki bu sözler, kapalı kapılar ardındaki kirli ittifakı da ortaya çıkardı.

HDP'li Ayhan Bilgen, şunları söyledi: "Yerel seçimlerde, genel merkezlere rağmen ittifaklar oluşur. Böyle sinyaller var. CHP'den aday olmak isteyenler bizim il örgütlerimizle temas kuruyorlar. Birlikte olunca kazanıyorsak neden kaybedelim. Bunun bir mantığı yok"

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