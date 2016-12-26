HDP'li Aysel Tuğluk gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuğluk'un da bulunduğu 6 kişi hakkında, silahlı terör örgütü yöneticiliği" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
TUĞLUK DİYARBAKIR'A GÖTÜRÜLECEK
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Sabah saatlerinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Tuğluk'un da Diyarbakır'a getirileceği öğrenildi.
Öte yandan polis ekipleri, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde kısa süre öncesine kadar Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) merkez olarak kullandığı binada arama yaptı.