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HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı

HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına itiraz edildi.

17.02.2017 - 18:59
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HDP'li Baluken hakkında yakalama kararı

Baluken'in avukatı Reyhan Yalçındağ Baydemir, Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın kaldırılması için üst mahkeme konumundaki 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe verdi.

Dilekçede yakalama kararı çıkarılmasının yasaya aykırı olduğu görüşünü savunan  Baydemir, tahliye kararına karşı savcılığın itiraz hakkı olmadığını ifade etti.

"KARAR BİZE BİLDİRİLMEDİ"

Savcılık itirazının kendisine veya müvekkiline bildirilmesinin zorunlu olduğunu ifade eden Baydemir, kararın kendilerine bildirilmediğini ifade etti.

"SAĞLIK SORUNLARI OLDUĞU İÇİN HASTANEDE"

Avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, Baluken'in yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle ameliyat olduğunu ve şu anda hastanede tedavi olduğunu belirtti.

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