Çorlu'daki tren kazasında 24 vatandaşımızı kaybettik. 124 vatandaşımızda yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

HDP'li vekiller Çorlu'daki hastaneye gelerek skandal bir provokasyona imza attı.

VATANDAŞIN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

HDP Hatay milletvekili Barış Atay bir vatandaşların tepkisiyle karşılaştı. Bunun üzerine Atay vatandaşa parmak sallayarak, "Terbiyesiz, hadi içeri gir" diye bağırdı.

HDP'li Barış Atay vatandaşın üzerine yürüdü VİDEO

SALDIRMAK İÇİN KOŞTU

Vatandaşın içeri girmesinin ardından arkasından koşarak kendisine saldırmaya çalıştı. Olay yerindekiler Atay'ı tutarak uzaklaştırdı.