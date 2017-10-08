HDP'li başkanın eşi ByLock'tan tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları, örgüte finans sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
BYLOCK'TAN TUTUKLANDI
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında HDP İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da bulunduğu 2'si cezaevine gönderildi.
Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.