HDP'li başkanın eşi ByLock'tan tutuklandı

Köpeklerden kaçan 38 koyun düştüğü kuyudan itfaiye ekiplerince kurtarıldı. 1 koyun ise telef oldu.

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Kayseri'de çoban 6 milyon yıllık fosil buldu

Kayseri'de bir keçi çobanın ihbarı üzerine fil veya mamuta ait olduğu tespit edilen fosillere rastlandı.