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HDP'li başkanın eşi ByLock'tan tutuklandı

HDP İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ, ByLock kullanımı nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

08.10.2017 - 16:03
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BYLOCK

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, örgütle irtibatlı oldukları, örgüte finans sağladıkları ve örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

BYLOCK'TAN TUTUKLANDI

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında HDP İl Başkanı Songül Hacıoğlu Dağ'ın eşi Ergin Dağ'ın da bulunduğu 2'si cezaevine gönderildi.

Diğer 3 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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