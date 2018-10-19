HDP'li başkanın PKK'lı oğlu öldürüldü

Adıyaman'da 4 askerimizin şehit olduğu kalleş saldırının ardından terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle CHP'den HDP'ye geçen Gerger İlçe Başkanı Mahmut Özdemir gözaltına alınmıştı.
Mahmut Özdemir’in kıyafetinin cebinden, "Top gol oldu, 15 Ağustos 2. Yer" yazılı not çıkmıştı.
KIZI DA OĞLU DA TERÖRİST
2011 yılında PKK'ya katılan kızı öldürülen Mahmut Özdemir'in bir oğlunun da terörist kadrosunda yer aldığı biliniyordu.
İşte o terörist Mehmetçik'in başarılı operasyonunda etkisiz hale getirildi.