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HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'da HDP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmaktan gözaltına alındı.

İHA | 17.08.2018 - 11:08..
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HDP’li belediye başkanı gözaltına alındı

HDP

Önceki gün Kömür Beldesine bağlı Kaşköy’de mermer ocağının yakılması ve devamında 4 askerin şehit olduğu terör olayının ardından güvenlik güçleri operasyonlarını sürdürüyor.

Daha önce 12 adrese baskın yaparak 8 kişiyi gözaltına alan güvenlik güçleri bir operasyon daha gerçekleştirdi.

TERÖRİSTLERE YARDIM EDENLERE OPERASYON

Jandarma ekipleri, yaşanan terör olaylarıyla ilgili yardım ve yataklık yaptığı gerekçesiyle HDP’li Kömür Belde Belediye Başkanı Hüseyin Yuka ve 3 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan diğer 3 kişinin de terör örgütüyle bağlantılı kişiler olduğu belirtildi. Gözaltına alınan Belediye Başkanı sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü.

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