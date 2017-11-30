HDP'li belediyeden Cumhurbaşkanı hazırlığı

Konaklı mahallesinde yapımı tamamlanan spor salonunun çevre düzenlemesinin tamamlanması için HDP'li belediye ekipleri aralıksız çalışıyor.

Belediye Başkanı Murat Yikit'in çalışmaları yerinde incelediği bölgede, ekipler, 2 ayda bitirilmesi gereken çevre düzenlemesi 10 gün içerisinde bitirmeye çalışıyor.

Belediyeye ait 4 iş makinesi ve 11 kamyonla çalışmalarını sürerken, Iğdır Valiliği'nce kontrol edilen çalışmalarda İl Özel idare ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

Bataklığı andıran spor salonunun dört tarafındaki yollar asfaltlanıyor ve kaldırımları yapılıyor. Spor salonunun bahçesi ve yanından geçen yollar ise Orman ve Şu İşleri İl Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılıyor.





