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HDP'li belediyeden Cumhurbaşkanı hazırlığı

Iğdır, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak kongreye hazırlanıyor.

DHA | 30.11.2017 - 10:53..
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Konaklı mahallesinde yapımı tamamlanan spor salonunun çevre düzenlemesinin tamamlanması için HDP'li belediye ekipleri aralıksız çalışıyor.

HDP'li belediyeden Cumhurbaşkanı hazırlığı

Belediye Başkanı Murat Yikit'in çalışmaları yerinde incelediği bölgede, ekipler, 2 ayda bitirilmesi gereken çevre düzenlemesi 10 gün içerisinde bitirmeye çalışıyor.

HDP'li belediyeden Cumhurbaşkanı hazırlığı

Belediyeye ait 4 iş makinesi ve 11 kamyonla çalışmalarını sürerken, Iğdır Valiliği'nce kontrol edilen çalışmalarda İl Özel idare ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

HDP'li belediyeden Cumhurbaşkanı hazırlığı

Bataklığı andıran spor salonunun dört tarafındaki yollar asfaltlanıyor ve kaldırımları yapılıyor. Spor salonunun bahçesi ve yanından geçen yollar ise Orman ve Şu İşleri İl Müdürlüğü tarafından ağaçlandırılıyor.

HDP'li belediyeden Cumhurbaşkanı hazırlığı

HDP'li belediyeden Cumhurbaşkanı hazırlığı

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