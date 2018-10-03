HDP'li belediyelere karşı kayyum çözümü

Hendek ve barikat saldırılarında PKK'lı teröristlere HDP'li belediyelerden açık bir şekilde destek gitti.

Teröristlere yardımın kanıtlanması üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından HDP'li belediyelere kayyum atamaları gerçekleştirildi.

Yapılan görevlendirmelerle birlikte bölgede yaşayan vatandaşlar hizmetle tanıştı.

Hakkari'den Şırnak'a, Diyarbakır'dan Tunceli'ye kadar şehirler yeni bir görünüm kazandı.

KAYYUM ATANAN BELEDİYELER EL DEĞİŞTİRİRSE

Yerel seçimler yaklaşırken bölgede HDP endişesi yaşandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından TBMM'de kabul edilen Ağrı Sivil Toplum Platformu üyeleri, kayyum atanan belediyelerin HDP tarafından yeniden kazanılması durumunda ne yapılacağını sordu.

YENİDEN KAYYUM

Başkan Erdoğan'ın cevabı oldukça netti:

Erdoğan; devletin, milletin parasını Kandil'e gönderip teröristlere yedirenlerin görevde tutulmayacağını açık açık söyledi.

MİLLETİN PARASI KANDİL'E DEĞİL, HİZMETE...

Buna göre; bölgede PKK ile ilişkisi tespit edilen HDP'li belediyelere yeniden kayyum ataması yapılacak. Milletin parası teröristlere değil, halka harcanacak...