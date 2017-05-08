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HDP'li Besime Konca'ya yeniden yakalama kararı

Batman'da, terör soruşturmasından tutuklanıp serbest bırakılan Besime Konca hakkında yeniden yakalama kararı çıkartıldı.

08.05.2017 - 21:28
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HDP'li Besime Konca'ya yeniden yakalama kararı

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan Konca'nın 3 Mayıs'ta görülen duruşmada tahliye edilmesi üzerine savcılık tarafından itirazda bulunuldu.

İtirazı değerlendiren bir üst mahkeme olan Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Konca hakkında yakalama kararı verdi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanan Konca, mahkemece hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.

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