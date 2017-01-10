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HDP'li Bilgen Kılıçdaroğlu'nun sözlerine ironili yanıt

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Pazartesiden itibaren televizyonu izleyin" sözlerine tepki gösterdi.

Ajanslar | 10.01.2017 - 19:45
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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bilgen, TBMM Genel Kurulu'ndaki anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde, tutuklu milletvekillerinin de teklifin maddelerine geçilmesinin oylamasına katılması için Meclis Başkanlığı'na başvuruda bulunduklarını söyledi.

Anayasa değişikliği teklifine 'Hayır' demelerinin nedenlerini sıralayan HDP'li Bilgen, şöyle konuştu: Siyaset ne yazık ki güven ilişkilerinin dibe vurduğu, toplumla seçilmiş insanlar arasındaki makasın açıldığı günler yaşanıyor. Ne siyasetçi topluma güveniyor ne de toplum seçtiklerinin ülkeleri için siyaset yaptığına inanıyor. Siyasette tutarlı olmak aynı zamanda demokrasi meselesidir. Demokratik bir anayasa için 'hayır' diyeceğiz. Biz kadın eşitliği, kadın özgürlüğü için 'hayır' diyeceğiz. Emeğin keyfi biçimde gasp edilmemesi için 'hayır' diyeceğiz. Bu ülkede mal varlıkları talan edilmesin, yağmalanmasın diye 'hayır' diyeceğiz. Bizim bu hayırlarımız ülkede büyük bir hayra da vesile olacak, ülke büyük bir şerden de kurtulacak. Ama önemli olan bu ülkede yaşayanların kendi gelecekleriyle ilgili, kendi kaderleriyle ilgili seyirci olmamalarıdır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Hani ana muhalefet lideri diyor ya, 'Geçen televizyonlarınızın karşısına, izleyin bizi'. Bir adım daha ileri gitse diyecek ki, 'Çekirdeklerinizi alın, mısırlarınızı patlatın, izleyin. Parlamento ne güzel işler yapıyor. Biz ne güzel konuşuyoruz, ne kadar güzel sözler söylüyoruz.' Hayır arkadaşlar, kurtuluş burada değil. Kurtuluş izleme de seyretme de değildir.

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