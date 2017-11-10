HDP'li Birlik, PKK'lı teröristin cenazesine katıldı

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi'nde bir eve düzenlenen ve bir polisin şehit edildiği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katıldı.

DEFNETTİLER

Terör örgütü PKK'nın sözde şehir yapılanması olan YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen "Mordem Andok" kod adlı terörist Çelik'in cenazesi, dün ailesine teslim edildi. Terörist, daha sonra merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

Teröristin cenazesine HDP Şırnak Milletvekili Birlik ile HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanları Filiz Buluttekin, Mehmet Şerif Camcı ve DBP İl Eşbaşkanı Ruken Akça katıldı.

ATTIĞI EL BOMBASIYLA 1 POLİSİ ŞEHİT ETMİŞTİ

Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 3 Kasım'da, terör örgütü PKK/KCK'nın YPS biriminde faaliyet gösterdiği tespit edilen bir hücre evine güvenlik güçlerince giriş yapıldığı sırada terörist Çelik'in el bombası atması sonucu 10 güvenlik görevlisi yaralanmış, ağır yaralı polis memuru Ahmet Alp Taşdemir ise kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü.

OPERASYONDA TERÖRİST ÇELİK ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİ

Teröristin terör örgütünün sözde şehir yapılanması YPS biriminde faaliyet gösterdiği, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında 6 ay silahlı eğitim aldıktan sonra kente döndüğü tespit edilmiş ve teröristin dağda silahla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkmıştı.