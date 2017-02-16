HDP'li Çağlar Demirel'in duruşmasında gerginlik

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık günü tutuklanan HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel'in 'Terör örgütüne üye olmak', 'Terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama' suçlarından 10 yıldan 23 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın duruşması başladı.

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Çağlar Demirel Kocaeli F tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katıldı.

HDP'LİLER DURUŞMAYI İZLEDİ

Duruşmayı İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Birliği Türkiye Aksiyon Komitesi üyeleri ile HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Milletvekilleri Feleknas Uca ve Ziya Pir de izleyici sıralarından izledi. Duruşmada ilk söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, ara celsede verdiği Demirel'in cezalandırılmasına yönelik mütalaasını tekrar ederek, sanığın tutukluk halinin devamına karar verilmesini istedi



Daha sonra savunması alınan HDP'li vekil Çağlar Demirel, hakkındaki suçlamaları reddetti.

MAHKEME BAŞKANI VE AVUKATLAR TARTIŞTI

Çağlar Demirel'in savunması sırasında avukatların araya girmesi üzerine salonda gerginlik yaşandı. İlk gerginlik Mahkeme Başkanı ve avukat Mehmet Emin Aktar arasında çıktı. Demirel'in savunmasına ek olacak belgeleri vermek istediğini söyleyen Aktar'a mahkeme başkanı sık sık "Yerinize oturun" dedi. Aktar'ın oturmaması üzerine çıkan tartışma bir süre sonra sona erdi.

"BANA BAĞIRAMAZSINIZ"

Demirel'in savunmasını yapacak avukatların belirlenmesi sırasında da yine gerginlik yaşandı. Tartışma sırasında Mahkeme Başkanı'nın yüksek sesle konuşmasına tepki gösteren avukat Reyhan Yalçındağ Baydemir, "Bana bağıramazsınız. Kendinize gelin, saygılı olun. Karşısınızda çocuk yok, meslektaşınız var" dedi.

"KESİN SESİNİZİ"

Bunun üzerine mahkeme başkanı ise "Siz benim meslektaşım değilsiniz. Kesin sesinizi" diye cevap verdi. Bunun üzerine Reyhan Yalçındağ Baydemir ise mahkeme başkanına, "Belli oluyor aldığınız hukuk eğimi bunu gösteriyor" diye cevap verdi. Bir süre devam eden tartışma daha sonra sona erdi.

Mahkeme, kanun hükmünde kararnameyi gerekçe göstererek, Demirel'i en fazla 3 avukatın savunabileceğine karar verdi. Bu sırada Çağlar Demirel'in tekrar söz hakkı istemesi üzerine araya giren mahkeme başkanı, "Çağlar Hanım inanın parti mitinginde bile bu kadar konuşulmaz. 1.5 saat konuştunuz. Lütfen toparlayın" dedi. Daha sonra araya giren avukatların da savunmanın yeterli olduğunu söylemesi üzerine Çağlar Demirel ifadesini tamamladı.

TAHLİYE TALEBİ REDDEDİLDİ

Avukat savunmalarının ardından ara kararlarını açıklayan mahkeme, Çağlar Demirel'in tahliye talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkem Demirel'in duruşma salonunda savunma yapmak istemesi üzerine bir sonraki celse hazır edilmesi için duruşmaya yakın bir tarihte Diyarbakır'a yakın bir cezaevine nakil edilmesine de karar verdi.