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HDP'li Dağ terörist cenazesine katılmaya çalıştı

Tunceli'de öldürülen 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan Sözde Batı Cephe sorumlusu kadın teröristin cenazesine katılmak için gelen HDP Milletvekili Dersim Dağ, güvenlik engeline takıldı.

Haber Merkezi | 17.08.2018 - 12:56..
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HDP'li Dağ terörist cenazesine katılmaya çalıştı

Turuncu Listede bulunan sözde Dersim Saha ÖSB/YPS sorumlusu ‘Rezzan Mardin kod adlı Ömer Duran’ ve sözde Batı Cephe YJA STAR sorumlusu ‘Jindar kod adlı Pınar Yıldırım’ 14 Ağustos'ta Tunceli'de gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonunda öldürülmüştü.

HDP'li Dağ terörist cenazesine katılmaya çalıştı

HDP'Lİ VEKİL CENAZE TÖRENİNE KATILMAYA ÇALIŞTI

HDP'nin Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın, 35-40 kişilik grupla birlikte turuncu Liste'deki etkisiz hale getirilen Jindar kod adlı Pınar Yıldırım'ın cenaze törenine katılmaya çalıştığı ortaya çıktı.

GERİ DÖNMEK ZORUNDA KALDI

Ancak Pülümür yolunu kapatan güvenlik güçleri geçişe izin vermedi. Güvenlik güçlerinin engeline takılan ve cenaze törenine katılamayan HDP milletvekili Dağ, Tunceli'den ayrılmak zorunda kaldı.

HDP'li Dağ terörist cenazesine katılmaya çalıştı

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