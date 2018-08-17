HDP'li Dağ terörist cenazesine katılmaya çalıştı

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9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyenler otogarlarda yoğunluğa sebep olurken, tatil beldelerinde otellerin yüzde yüz doluluk oranına ulaştığı öğrenildi.

Tunceli'de öldürülen 600 bin TL ödüllü turuncu listede yer alan Sözde Batı Cephe sorumlusu kadın teröristin cenazesine katılmak için gelen HDP Milletvekili Dersim Dağ, güvenlik engeline takıldı.

Çankırı'da zürafa, at, küçük koyun, keçi türlerinin yanı sıra 8,5 milyon yıllık olduğu değerlendirilen tam bir gergedan kafatasına ulaşıldı.

Çankırı'da 8,5 milyon yıllık fosil bulundu

Abdurrahim Albayrak, "Bir oyuncu için Fikret Orman'dan izin istedim" demişti. O futbolcunun Mustafa Pektemek olduğu ortaya çıktı.

Galatasaray Mustafa Pektemek'i transfer ediyor

Çankırı'da bu yıl yürütülen kazı çalışmalarında 8,5 milyon yıllık olduğu bilinen tam gergedan kafatasının da bulunduğu 15 türde 140 fosile ulaşıldı.

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi Pilotaj Bölümü öğrencileri, THY'de öncelikli olarak işe başlayabilecek.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Aziz Nicolaus Anıt Müzesi'ndeki (Noel Baba Kilisesi) 2018 yaz dönemi arkeolojik kazı çalışmaları sona erdi. Kazılarda, beş kişiye ait iskelet bulundu.

1 Katar'ın Türkiye'ye yatırımı Arap medyasını kızdırdı Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklaması, bir kısım Arap medyasında tepkilere neden oldu.

2 Çin'de 30 CIA ajanı öldürüldü iddiası Çin'de ABD Merkezi Haber Alma Teşkilatına çalışan 30 muhbirin infaz edildiği ileri sürüldü.

3 Beyaz Saray toplantısı Pompeo'nun duasıyla başladı ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da yaptığı kabine toplantısının, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ettiği dua ile başlaması dikkati çekti.

4 Hazine ve Maliye Bakanlığı yeni tedbirleri açıkladı Hazine ve Maliye Bakanlığı alınan yeni tedbir paketiyle ilgili, 5 madde açıkladı.

5 Trump Türkiye'ye tehditlerini sürdürüyor Donald Trump, Papaz Brunson'un bırakılmaması nedeniyle Türkiye ile ilişkileri azaltacaklarını söyledi.

6 Soylu Avrupa'nın uyuşturucu hassasiyetini eleştirdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'da uyuşturucuya karşı yasal hassasiyetin zayıf olduğunu söyledi ve "Biz olmasak Avrupa’da ayık gezen genç olmayacak." dedi.