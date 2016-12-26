HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den Fırat Kalkanı soruları

HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, terör örgütlerinin Türkiye sınırından püskürtülmesi amacıyla başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bir soru önergesi verdi.

HAREKAT NE ZAMAN BİTİYOR

HDP'lilere yönelik başlatılan soruşturmalar öncesi yurt dışına çıkan ve ülkeye dönmeyen Kürkçü, terör örgütü DEAŞ ve PYD'ye art arda darbelerin vurulduğu Fırat Kalkanı Harekatı'nın ne zaman biteceğini öğrenmek istedi. HDP'li vekil, harekata ne kadar ve hangi nitelikte askeri personelin katıldığını da sordu.

(HDP'ye yapılan terör operasyonu sonrası Brüksel'e kaçan Ertuğrul Kürkçü, Avrupa Parlamentosu önünde protesto eylemine katılmıştı.)

Ertuğrul Kürkçü'nün önergesinde yer alan sorular;

* Fırat Kalkanı Operasyonu’na toplam ne kadar ve hangi nitelikte askeri personel tahsis edildi? Harekata katılan ve katılması öngörülen askeri araç ve teçhizat ile TSK emrine verilmesi düşünülen iş makinaları ve diğer araçların sayısı ve toplam değeri ne kadardır?

* Fırat Kalkanı Operasyonu’na Milli Savunma Bakanlığı bütçesinden ne kadar pay ayrıldı? Bu payın ne kadarı kullanıldı? Daha ne kadarının kullanılması öngörülüyor?

* Fırat Kalkanı Operasyonu ne zaman bitirilecek? Harekatın tamamlanması bir takvime bağlı değilse bitirilmesine hangi ölçütlerle karar verilecek? Harekatın bitirilmesinin ardından operasyonda yer alan TSK mensubu personel ile askeri araç ve teçhizat tekrar tamamen sınır içine mi dönecek?