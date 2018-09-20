HDP'li eski vekil İbrahim Ayhan hayatını kaybetti

Türkiye Büyük Millet Meclisi 26'ncı dönem HDP Şanlıurfa Milletvekili iken 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunması üzerine milletvekilliği düşürülen 50 yaşındaki İbrahim Ayhan, Irak’ın Erbil kentinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK PARTİ'Yİ SUÇLADILAR

Sezai Temelli, Ayhan'ın ölümüyle ilgili, "İbrahim Ayhan'ın ölümünü normal bir ölüm olarak görmüyoruz. Hakka, hukuka sığmayan bir yargı şiddetinin, iktidar anlayışının yol açtığı bir ölümdür. Hepimize örnek olan mücadelesini aynen sürdüreceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın." açıklamasını yaptı.