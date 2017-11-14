HDP'li Garo Paylan emlak vergisine karşı

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Ermeni vekili Garo Paylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada emlak vergilerini ele aldı.

Emlak vergisiyle ilgili yapılan düzenlemenin yanlış olduğunu ifade eden Paylan, Batı'da yapılan uygulamaları örnek gösterdi.

"AYŞE TEYZE'NİN EVİNE, AGOP AMCA'NIN DÜKKANINA..."

Emlak vergisinin enflasyon oranının üzerinde yükselmemesi gerektiğini belirten HDP'li Garo Paylan, "Elbette, bakın, Batı’da da bu uygulamalar var; “Bir evi, bir dükkânı olana asla enflasyondan fazla artıramazsın.” diye koruma sağlıyor, Ayşe Teyze’nin evine, Agop Amca’nın dükkanına koruma getiriyor. Ama arkadaşlar, siz o beton lobisinin binlerce tapusuna bu korumayı aynı şekilde getirmemelisiniz. Hatta ve hatta Maliye Bakanına da önerdim; bakın, bu servet vergisiyse artan oranlı olmalı. Batı’da belli uygulamaları var. Bin tapusu olana artan oranlı vergi gelmesi lazım." diye konuştu.

HANGİ EMLAKLARIN VERGİSİ ARTIYOR

Emlak vergisiyle ilgili yapılan düzenlemeye göre; yatırımın gittiği bölgelerde değeri artan emlaklardan aynı oranda vergi alınacak.

Örneğin; kapısına Marmaray gelen emlakların değeri artıyorsa, benzer şekilde vergisi de artacak.