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HDP'li Garo Paylan Türkiye'nin S-400 almasına tepkili

Meclis'te konuşma yapan HDP'li vekil, Türkiye'nin S-400'leri neden aldığını sorgulayarak "Kimde füze var ki bize saldırsın?" dedi.

21.11.2017 - 07:41
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HDP'li Garo Paylan Türkiye'nin S-400 almasına tepkili

PKK

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'lere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE S-400 ALMASIN İSTİYOR

Türkiye'nin S-400 almasının yanlış olduğunu savunan HDP'li vekil, füzelerin kime karşı kullanılacağını merak ettiğini syöledi.

HDP'li Garo Paylan Türkiye'nin S-400 almasına tepkili VİDEO

KİMDE FÜZE VAR Kİ BİZE SALDIRSIN

Terör örgütü PKK'nın siyasi kanadında yer alan Garo Paylan, konuyla ilgili şunları söyledi: "S-400 füzelerine milyarlarca dolar ödeyeceksiniz ya, gerçekten merak ediyorum, kime karşı alacaksınız bu S-400 füzelerini? Kim saldıracak bize? Kimde füze var ki bize saldırsın? Bugünlerdeki paranoya şu: NATO bize saldırdı, NATO tekrar bize saldırabilir. Müttefik olduğumuz bir kulübün bize saldırma meselesi, paranoyasıyla maalesef karşı karşıyayız."

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